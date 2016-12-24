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    Долги перед «Локомотивом» заставили Диарра просить у «Интера» высокую зарплату

    Экс-хавбек «Локомотива» Лассана Диарра, защищающий ныне цвета «Марселя», не смог договориться о контракте с «Интером», так как запросил у руководства «нерадзурри» слишком большую зарплату. По информации fcinter1908.it, на такой шаг 31-игрок был вынужден пойти по причине денежного долга перед железнодорожниками. Из-за завышенных требований француза миланский клуб отказался от идеи подписать с ним соглашение.

    Напомним, по решению ФИФА Диарра обязан выплатить «Локомотиву» неустойку. В преддверии сезона-2014/15 полузащитник не прибыл на предсезонный сбор команды, в результате чего красно-зеленые расторгли трудовой договор в одностороннем порядке и направили жалобу на футболиста в ФИФА, которая признала действия «Локомотива» законными и наложила на Диарра денежный штраф в размере 10,5 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.12.2016 15:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 декабря 2016, 12:34

      Интересно на сколько большую?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 24 декабря 2016, 19:03

      у Локомотива на крючке)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2655

      swot1205 24 декабря 2016, 16:48

      хоть где-то не лоханулся наш клуб

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 24 декабря 2016, 16:36

      Уроком будет. Нечего было ставить себя выше других

      6
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      Рейтинг: +25044

      bset 24 декабря 2016, 16:06

      Во идиот. Играл бы себе в Интере и откладывал на долг. А то теперь Интеру не нужен, денег нет, а долг остался

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 24 декабря 2016, 15:55

      нехило попал на 10 лямов

      0
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