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  • ФИФА может ввести правило, позволяющее общаться с судьями на поле только капитану команды

ФИФА может ввести правило, позволяющее общаться с судьями на поле только капитану команды

24 декабря 2016, 13:57
13

Директор по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастен сообщил, что в связи с участившимися в последнее время случаями давления на судей во время матчей со стороны игроков, организация может ввести правило, согласно которому, обсудить то или иное решение арбитра с ним сможет исключительно капитан команды наподобие того, как это происходит в регби.

«Сейчас футболисты позволяют себе проявлять слишком много недовольства во время матча. Мы рассматриваем вопрос о том, как добиться улучшения поведения футболистов на поле. Нам нужно оказать помощь судьям. В игре всегда преобладают эмоции, что хорошо, но должен присутствовать и контроль. Думаю, какие-то вещи мы может взять из регби. Им, кстати, также есть что почерпнуть из футбола», – сказал ван Бастен.

Источник: BBC
Весь мир ван Бастен Марко
Комментарии (13)
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Mi6
1482578165
Давно пора, а то пинают все кому не лень
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Тraumtanzеr
1482578218
Я капитан команды, блять. (с)
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bset
1482578921
Знаем мы такие истории. Прибегает капитан-вратарь, ему показывают желтую карточку, мол, твое место на воротах
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Аскорбин
1482581495
Давно пора.В нашем чемпионате частенько команда в красной форме чуть что бегут к судьям с поднятыми руками,обижают нас.
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Ailend
1482583585
НИЧОСИ. Не ужели правильное решение со стороны ФИФА.
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Gullit 76
1482585114
Вообще то и у капитана нет никаких прав.Им тоже дают жёлтую по поводу и без.Ван-бастен забыл всё.
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ЖОРРО
1482585214
Правильно...если введут то долго отвыкать игроки будут))))
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Chelsea 1997
1482597042
Правильно
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pegas1276
1482597195
думаю правильное решение, на то есть капитан ...
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