ФИФА может ввести правило, позволяющее общаться с судьями на поле только капитану команды

Директор по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастен сообщил, что в связи с участившимися в последнее время случаями давления на судей во время матчей со стороны игроков, организация может ввести правило, согласно которому, обсудить то или иное решение арбитра с ним сможет исключительно капитан команды наподобие того, как это происходит в регби.

«Сейчас футболисты позволяют себе проявлять слишком много недовольства во время матча. Мы рассматриваем вопрос о том, как добиться улучшения поведения футболистов на поле. Нам нужно оказать помощь судьям. В игре всегда преобладают эмоции, что хорошо, но должен присутствовать и контроль. Думаю, какие-то вещи мы может взять из регби. Им, кстати, также есть что почерпнуть из футбола», – сказал ван Бастен.