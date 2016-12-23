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    Покеттино: «Китайские клубы не представляют угрозы для нас»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что его игроки не заинтересованы в переходе в китайскую лигу.

    «Уверен, для нас это не представляет угрозы. Мои игроки любят играть футбол и бороться с лучшими игроками мира. Премьер-лига — место, где сражается каждый. Удивился бы, если бы кто-то из моих футболистов принял решение переехать в Китай. Хотя, бывают разные обстоятельства. Надо уважать все точки зрения», — сказал аргентинец.

    Напомним, сегодня состоялся трансфер полузащитника «Челси» Оскара в китайский «Шанхай СИПГ». С продажи бразильца английский клуб выручил 52 миллиона фунтов.

    Источник: Independent.co.uk

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    23.12.2016 21:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 24 декабря 2016, 00:48

      Поэтому со всеми продлеваем контракты

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