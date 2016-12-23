В «ПСЖ» недовольны игрой Ди Марии. Аргентинца могут выставить на трансфер

Любой европейский клуб захочет себе флангового нападающего, может и Бавария купить на замену Роббену, в Челси к Азару и т.д. Игрок СУПЕР!!!! просто есть спад у него, в сборной и много других факторов.
Руководство «ПСЖ» недовольно игрой полузащитника Анхеля Ди Марии в нынешнем сезоне.
Как утверждает RMC, главный тренер парижан Унаи Эмери и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи провели встречу с аргентинцем, на которой заявили футболисту о том, что он будет выставлен на трансфер, если в ближайшее время не улучшит свою игру.
Напомним, что Ди Мария перешел в «ПСЖ» в прошлом году из «Манчестер Юнайтед» за 63 миллиона евро. В нынешнем сезоне чемпионата Франции хавбек провел 15 матчей, забив один гол и сделав пять результативных передач.