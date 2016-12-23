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    В «ПСЖ» недовольны игрой Ди Марии. Аргентинца могут выставить на трансфер

    Руководство «ПСЖ» недовольно игрой полузащитника Анхеля Ди Марии в нынешнем сезоне.

    Как утверждает RMC, главный тренер парижан Унаи Эмери и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи провели встречу с аргентинцем, на которой заявили футболисту о том, что он будет выставлен на трансфер, если в ближайшее время не улучшит свою игру.

    Напомним, что Ди Мария перешел в «ПСЖ» в прошлом году из «Манчестер Юнайтед» за 63 миллиона евро. В нынешнем сезоне чемпионата Франции хавбек провел 15 матчей, забив один гол и сделав пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2016 17:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31

      damon_2005 29 декабря 2016, 11:04

      Любой европейский клуб захочет себе флангового нападающего, может и Бавария купить на замену Роббену, в Челси к Азару и т.д. Игрок СУПЕР!!!! просто есть спад у него, в сборной и много других факторов.

      0
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      Рейтинг: +73

      Фесс 23 декабря 2016, 20:37

      В Лейпциг)

      0
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 23 декабря 2016, 18:28

      ПСЖ надоел наверно

      0
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 23 декабря 2016, 18:25

      давай к нам в РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 23 декабря 2016, 18:20

      Пора валить из ПСЖ, от Эмери скоро все разбегутся.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 23 декабря 2016, 18:00

      63 ляма считай на ветер. Уйдет максимум за 30.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 декабря 2016, 17:27

      Странно это,классный футболист никому не нужен,нужно "свою"команду найти.

      1
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      Рейтинг: +352

      mauxa 23 декабря 2016, 17:27

      Обратно в Реал!!!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 23 декабря 2016, 17:18

      Пусть в Испанию или Италию едет. Хотя лучше в Италию, там он ещё не был, а варианты всегда там есть. А то Реалу не нужен, МЮ не нужен, ПСЖ не нужен, значит пора в Италию. Там то авось кому и понадобится.

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 23 декабря 2016, 17:13

      В Спартак, тропою Кавенаги

      0
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