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    Защитник «Метца» дисквалифицирован на шесть матчей за удар соперника по лицу

    Защитник «Метца» Милан Бишевац дисквалифицирован на шесть матчей, сообщает официальный сайт лиги. Такое наказание было вынесено ему Дисциплинарным комитетом Профессиональной футбольной лиги за удар по лицу игрока «Кана» Ивана Сантини в матче 18-го тура чемпионата Франции.

    Помимо этого, на четыре матча (плюс один матч – условно) дисквалифицирован защитник «Монако» Бенжамин Менди. Он наказан за умышленный удар сзади полузащитника «Лиона» Корентина Толиссо.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2016 11:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 9 января 2017, 02:47

      Метц проявляет себя во всей красе, все лучшие новости о дисциплине только о Метце последние 2 недели =)

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