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    Мертенс рассчитывал на победу «Наполи» в матче с «Фиорентиной»

    Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс забил один из мячей в ворота «Фиорентины».

    «Жаль, что мы не смогли победить. «Наполи» был близок к тому, чтобы взять три очка. Мы контролировали мяч в первом тайме, но вместо того, чтобы забить второй гол и повести 2:0, мы пропустили.

    В конце нам повезло с пенальти, так что можно сказать, что это хороший результат. Габбиадини забил важный гол с пенальти. Я уверен, что его время еще впереди», – сказал Мертенс после финального свистка.

    Матч 18-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» – «Наполи» закончился со счетом 3:3.

    Источник: ФК «Наполи»

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    23.12.2016 10:42
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