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    «Ювентус» и «Милан» разыграют Суперкубок Италии

    В пятницу, 23 декабря, в Дохе пройдет матч за Суперкубок Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». «Юве» традиционно в последние годы является лидером итальянского футбола, а «Милан» в этом сезоне не перестает удивлять не только своих фанатов, но и поклонников футбола вообще. Нас ждет интересный матч!

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Милан». Начало в 19:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2016 18:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 23 декабря 2016, 18:26

      ждем красивого футбола

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