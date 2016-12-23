«Ювентус» и «Милан» разыграют Суперкубок Италии

В пятницу, 23 декабря, в Дохе пройдет матч за Суперкубок Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». «Юве» традиционно в последние годы является лидером итальянского футбола, а «Милан» в этом сезоне не перестает удивлять не только своих фанатов, но и поклонников футбола вообще. Нас ждет интересный матч!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Милан». Начало в 19:30, не пропустите!