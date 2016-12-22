Уткин: «Моуринью просто перестал быть особенным»

Телекомментатор Василий Уткин выразил мнение, что Жозе Моуринью начал терять в авторитете. По мнению журналиста, португальский специалист всегда был мотиватором, но не гением построения игры.

«За португальцем следят даже те, кто не интересуется футболом. Моуринью просто перестал быть особенным. Он очень профессиональный тренер. Быть дорогим тренером не является критерием для определения его мастерства.

Моуринью не придумал новый способ ведения игры. Он – мастер побед. У Моуринью команды весьма примитивны. У этого специалиста всегда были игроки, которые сами решают вопрос в штрафной площади. Моуринью не в состоянии строить игру в атаке. Он гений мотивации. А сейчас ему перестали верить, и он стал просто тренером. Почему предлагают ему дорогостоящий контракт? Дураки», – заявил Уткин.