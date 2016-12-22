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Уткин: «Моуринью просто перестал быть особенным»

22 декабря 2016, 17:18
6

Телекомментатор Василий Уткин выразил мнение, что Жозе Моуринью начал терять в авторитете. По мнению журналиста, португальский специалист всегда был мотиватором, но не гением построения игры.

«За португальцем следят даже те, кто не интересуется футболом. Моуринью просто перестал быть особенным. Он очень профессиональный тренер. Быть дорогим тренером не является критерием для определения его мастерства.

Моуринью не придумал новый способ ведения игры. Он – мастер побед. У Моуринью команды весьма примитивны. У этого специалиста всегда были игроки, которые сами решают вопрос в штрафной площади. Моуринью не в состоянии строить игру в атаке. Он гений мотивации. А сейчас ему перестали верить, и он стал просто тренером. Почему предлагают ему дорогостоящий контракт? Дураки», – заявил Уткин.

Источник: Спорт FM
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе Уткин Василий
Комментарии (6)
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GenghisKhan
1482421986
Ой Уткин, Уткин...ребят, вот честно, не знаю что с ним не так...у самого Васи рейтинг шатается ниже плинтуса, еще и умудряется обсирать людей которые делают свою работу профессионально...
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JUVIO
1482425929
Не столько заебал уткин, сколько долбоебы которые говорят что заебал уткин
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Андрей 26 rus
1482432636
Админы привет хорош желтуху собирать
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MrRonRSM
1482436523
Когда его удалят отсюда такой бред пишет или говорит, моуринью уже всем и всё доказал, а в штрафной как ты говоришь в любой команде решают игроки а не тренеры
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ANTITERROR
1482467272
Уткин: "Однажды я просто перестал быть особенным,теперь я всех ненавижу!"
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ВoВ
1482477751
Слушал в прямом эфире! Все по делу...
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