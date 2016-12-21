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    Агент Ибрагимовича: «Златан убил всех, кто сомневался в нем»

    Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, поделился о целях футболиста в текущем сезоне, а также заявил, что клуб намерен продлить контракт со шведом.

    «Он откровение для Англии. Для всего остального мира, это не откровение. Это было одной из наших целей – показать, что он может сделать в Премьер-лиге. Он убил каждого, у кого были сомнения.

    Есть большая вероятность, что у него будет и второй год, да. Мы включили эту опцию в контракт, так что это не ново для нас. Это скорее вопрос времени. У Златана до сих пор есть огонь, он хочет побеждать и выступать. Если бы дело было только в деньгах, он бы не был в «Манчестер Юнайтед». Его конечная цель – выиграть Премьер-лигу. Эта единственная лига, в которой он играл и которую еще не выиграл», – цитирует Райолу Footballua.tv.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2016 19:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 декабря 2016, 01:59

      Респект и уважение такому "убийце"...

      0
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      Рейтинг: +95

      demir301 21 декабря 2016, 22:53

      Согласен,думаю у него получится!

      1
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 21 декабря 2016, 19:24

      Ибра - феномен с харизмой которая просто прет из него, точно как когда-то был Король Эрик для Манчестер Юнайтед!!!

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