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    Райола заявил, что Ибрагимович может провести в «Манчестер Юнайтед» еще один сезон

    Агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, сообщил, что швед имеет большие шансы на продление контракта с манкунианцами. Действующее соглашение 35-летнего игрока истекает в июне 2017 года.

    «Вполне вероятно, что Ибрагимович еще один сезон проведет в «Манчестер Юнайтед», шансы на это достаточно велики. Соответствующий пункт был включен в договор, поэтому к этому готовы как игрок, так и клуб. Все друг другом довольны, это скорее вопрос времени, а не каких-либо условий», – сказал Райола.

    Источник: talkSPORT

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    21.12.2016 17:44
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