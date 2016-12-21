Моуринью настаивает на приобретении Гризманна

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед». На приобретении 25-летнего футболиста настаивает главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Скоро стороны намерены сесть за стол переговоров. Не исключено, что француз пополнит состав «красных дьяволов» уже в зимнее трансферное окно. Сумма сделки может составить около 71 миллиона евро.

В текущем сезоне Гризманн принял участие в 21-м поединке, записав в свой актив девять голов и шесть результативных передач.