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Моуринью настаивает на приобретении Гризманна

21 декабря 2016, 17:19
17

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед». На приобретении 25-летнего футболиста настаивает главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Скоро стороны намерены сесть за стол переговоров. Не исключено, что француз пополнит состав «красных дьяволов» уже в зимнее трансферное окно. Сумма сделки может составить около 71 миллиона евро.

В текущем сезоне Гризманн принял участие в 21-м поединке, записав в свой актив девять голов и шесть результативных передач.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Юнайтед Атлетико Гризманн Антуан Моуринью Жозе
Комментарии (17)
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Max Urbanov
1482332862
Если это случится, а еще Ибра продлит контракт, то Руни, к сожалению присядет на лавку...
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Александр 13
1482334609
Надеюсь Гризман не дурак и не будет губить свою карьеру
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kauk
1482335394
норм будет приобретение гризман стоит этих денег
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Alex Flash
1482336751
Итак упакованы под завязку,но атмосферы победителя в команде нет,как при Сэре Алексе
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acer2003
1482338927
МоДуриньо ,скоро начнёт настаивать на приобретении Рональду и Месси, а толк когда будет ????
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egrrr
1482340048
пошел, пошел развал!!
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bafor
1482342324
Как правильно сказал Каррера: мало купить игрока за 100 миллионов. Его нужно правильно и мотивировать, и правильно выстроить его игру в команде. У Маура уже и так одно 120 миллионное дарование носится, сам не зная зачем, по полю. Но может Мауру приятно смотреть на дорогих игроков, так же как приятно смотреть на дорогие машины.
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калач
1482397948
Лайфхак - купить топ11 лучших игроков мира, сказать им - "ну вы сами знаете что делать". Так и я тренькать могу.
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marslond
1482399083
Пусть с начала в ЛЧ попадёт, а потом настаивает))
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Александр ЗА
1482406970
Да
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