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    Кобозев: «Видно, что в «Йонкепингсе» заинтересованы во мне»

    Российский вратарь Евгений Кобозев, имеющий опыт выступления за «Тосно», «Уфу» и «Торпедо-ЗИЛ», перебрался из финского ВПС в шведский «Йонкепингс».

    – Переход в «Йонкепингс» – это не понижение в классе? Ведь мог играть в Лиге Европы в составе ВПС.

    – Нет, я так не считаю. Чемпионат Швеции сильнее финского, поэтому более перспективен для дальнейшего развития.

    – Были еще какие-нибудь варианты продолжения карьеры в Европе, звали ли в Россию?

    – Нет, это был единственный конкретный вариант. Команда действительно наблюдала за мной, просматривала, и знала, кого берет. Команда в прошлом году вышла в высшую лигу Швеции. Закончила на 12-м месте. Молодой главный тренер с современным видением игры. Встретили меня очень хорошо, сразу видно, что заинтересованы во мне.

    Источник: «АиФ»

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    21.12.2016 09:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 декабря 2016, 11:14

      удачи в покорении европы

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