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    Футболисты «Орла» написали обращение к Мутко

    Футболисты «Орла», выступающего в ПФЛ, написали обращение к главе РФС Виталию Мутко. Игроки жалуются на руководителей клуба, ущемляющих права футболистов и в одностороннем порядке меняющих существенные условия трудовых договоров.

    «Клуб в одностороннем порядке нарушает один из основных принципов, провозглашаемых ФИФА и РФС – принцип стабильности трудовых договоров», – говорится в заявлении футболистов.

    Руководство «Орла» приняло решение об отказе от профессионального статуса, из-за чего зарплата футболистов снизится до 15 тысяч рублей. Отметим, что подпись под данным обращением поставили 10 из 12 игроков, находящихся в заявке команды.

    Источник: ФАН

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    21.12.2016 01:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 21 декабря 2016, 10:20

      Как известно,ПФЛ-это прежде всего ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА,и если клуб становится любительским,то уже эту команду надо просто снимать с соревнования и переводить в любительскую лигу! И скорее всего г-н Мутко или его юристы так ответят!

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 21 декабря 2016, 10:10

      А в суд слабо обратиться обиженным?

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 21 декабря 2016, 09:35

      Статус любого регистрируемого общества (в т.ч. спортклуба) учредитель в праве менять без согласований с наёмным персоналом. А он (персонал) в свою очередь в праве менять место работы без согласований с руководством общества. Удачи! Думаю, примерно так вкратце будет звучать ответ.

      0
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      Рейтинг: +26

      DjZinc 21 декабря 2016, 09:31

      Жаловаться надо не Мутко, а на Мутко :-))

      1
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 21 декабря 2016, 09:11

      Стали ближе к Народу)

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 21 декабря 2016, 08:44

      15000 - нормальная зарплата в Орле

      -1
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      Рейтинг: +150

      dvb > КЭТиК 21 декабря 2016, 09:48

      если это работа на полный рабочий день.
      то это люди без будущего. т.к. за короткую карьеру футболиста. по 15 тысяч в месяц особо ничего не скопишь...

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 21 декабря 2016, 08:05

      А почему сразу не в ФИФА? Или Деду Морозу, скоро же Новый год!

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 декабря 2016, 07:30

      И кто там главный опричник? Малюта Скуратов? Так его вроде местный царёк давно отправил в тогда ещё не построенный Петербург... :-))))

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 декабря 2016, 07:18

      В Орле же живу фанаты Ивана Грозного, значит у них там опричнина, значит нехер жаловаться!

      0
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 21 декабря 2016, 06:45

      #%&

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