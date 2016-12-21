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    Виновным в крушении самолета с игроками «Шапекоэнсе» признан пилот

    Правительственная комиссия Боливии, расследовавшая авиакатастрофу, в которой погибли 19 футболистов бразильской команды «Шапекоэнсе», предоставила отчет о трагедии.

    Виновным в аварии признан пилот Мигель Кирога. Сообщается, что летчик отклонился от заранее запланированного маршрута, из-за чего самолету не хватило топлива для завершения полета, в результате чего воздушное судно врезалось в гору на скорости 250 километров в час.

    Также расследование показало, что квалификация пилота не соответствовала необходимым требованиям для осуществления такого полета. По ходу расследования был задержан руководитель авиакомпании «Ламиа», которой принадлежал самолет.

    Источник: Globo

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    21.12.2016 00:14
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 21 декабря 2016, 10:12

      По ходу кто то слил топливо, а пилот виноват

      0
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 21 декабря 2016, 09:52

      Надо было найти виноватого-нашли.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 21 декабря 2016, 09:15

      Знакомо...

      1
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      Рейтинг: +370

      mik1954 21 декабря 2016, 09:10

      Беда...

      0
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      Рейтинг: +60

      REAL1902 21 декабря 2016, 08:51

      Прям как в России. Виноват всегда тот, кто уже не может ответить.

      1
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 21 декабря 2016, 08:16

      Что и следовало ожидать....

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      Рейтинг: +1126

      richi 21 декабря 2016, 07:45

      По другому и быть не могло. Всегда виноват стрелочник.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 21 декабря 2016, 00:42

      Ожидаемо....

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 21 декабря 2016, 00:42

      Что же у них там за порядки , что не хватило керосина .......... я из своей лётной практики знаю только один такой случай .

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      Рейтинг: +32

      oreshko 21 декабря 2016, 00:38

      Виной чаще всего всегда является совокупность всех событий. Пилот, владелец, компания, солярка...
      Суть в том, что их с нами больше нет.
      В глобальном смысле причина заключается в отсутствии должного профессионализма, ответственности и подходе к делу.
      Комментарии, по правде, нужно исключить.

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      Рейтинг: +1126

      richi > oreshko 21 декабря 2016, 07:45

      А спец службы всегда в стороне.

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