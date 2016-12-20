Полузащитник «Баварии» Видаль может перейти в «Челси» за 50 миллионов

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль может оказаться в Англии. На футболиста претендует «Челси». Сообщается, что лондонский клуб готов потратить на хавбека 50 миллионов евро.

Сам чилиец раздумывает над своим уходом из немецкой команды и хочет перейти к Антонио Конте, с которым уже работал в «Ювентусе». Трансфер может состояться во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне на счету Видаля 19 матчей и два гола во всех турнирах.