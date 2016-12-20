Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Полузащитник «Баварии» Видаль может перейти в «Челси» за 50 миллионов

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль может оказаться в Англии. На футболиста претендует «Челси». Сообщается, что лондонский клуб готов потратить на хавбека 50 миллионов евро.

    Сам чилиец раздумывает над своим уходом из немецкой команды и хочет перейти к Антонио Конте, с которым уже работал в «Ювентусе». Трансфер может состояться во время летнего трансферного окна.

    В нынешнем сезоне на счету Видаля 19 матчей и два гола во всех турнирах.

    Источник: Don Balon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.12.2016 22:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 декабря 2016, 09:20

      Отдадим и не охнем! В Баварии он более всего косячит и фолит. А реальная отдача крайне слабая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 декабря 2016, 22:31

      Только ЗА!!! Артуро Видаль может стать новым Михаэлем Баллаком . . . если надо опорник, если надо центр полузащ, если надо атакующий полузащитник . . . забивает, отбирает, штрафные бьет - идеальный игрок!!!
      А возраст его не важен, Конте с "пенсионерами" играть умеет!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 