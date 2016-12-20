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    Джонс назвал Ибрагимовича идеальным футболистом

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс поделился впечатлениями от формы в последних матчей нападающего команды Златана Ибрагимовича. По словам футболиста, швед находится в потрясающих кондициях.

    «Ибрагимович получает удовольствие от всего того, что происходит вокруг него. Златан обладает редкой физической силой и забивает много голов – это именно то, что нам нужно. Он в потрясающей форме – это понимаешь, едва взглянув на его тело. Он следит за собой, настоящий профессионал. Златан показывает нам, как нужно вести себя профессиональному футболисту. Идеальный игрок», – сказал Джонс.

    Источник: Mirror.co.uk

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    20.12.2016 21:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 декабря 2016, 00:02

      Ещё во времена, когда всякие там "косые" сидели по углам, такие слова воспринимались бы, как голубизна . . .

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