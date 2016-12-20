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    Мутко: «Заплатим ли мы 300 тысяч за матч с Бельгией? Давайте радоваться футболу»

    Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал договоренность о проведении в следующем году контрольного матча сборной России и Бельгии. Спортивный функционер ушел от вопроса касательно того, что российский стороне придется заплатить спарринг партнеру 300 тысяч евро за свое согласие сыграть в этой встрече.

    «Не хочу раскрывать коммерческую составляющую. Сыграем с Бельгией и давайте радоваться футболу! Есть топовые сборные, которые ездят по миру и получают доходы – Бразилия, Аргентина и так далее. У них есть базовые условия. Если приглашаешь команды – оплачиваешь им перелет и проживание. Есть ряд таких сборных, и не надо этого стесняться. Но надо понимать, что с матча против таких сборных ты получишь и больше дохода. Пока в очереди на игру со сборной России никто особо не стоит. Все участвуют в отборочном турнире. И только мы свободны, не попали в группу, как это должно было быть. Но поверьте, бюджет сбалансирован, все нормально», – заявил Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2016 15:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +377

      bringing 21 декабря 2016, 13:17

      Деньги народа тратить ума не надо

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 декабря 2016, 16:08

      Да мы все понимаем, что с матча против таких сборных ты получишь и больше дохода. Пока в очереди на игру со сборной России никто особо не стоит. Все заносят. в штрафную .площадь...тварь короче.

      1
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      Рейтинг: +411

      aam 20 декабря 2016, 15:36

      У Медведева денег нет, а у Мутко полные карманы.

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 20 декабря 2016, 15:27

      Болельщик А: "Не могли сыграть с нормальной сборной! Непонятно с кем играем!"
      Болельщик Б: "Только и делают, что деньги тратят! Сыграли бы со сборной поскромней лучше!"
      Так и живем

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > bset 20 декабря 2016, 16:44

      Была бы сборная не дерьмо - нам бы еще платили чтобы сыграть...

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