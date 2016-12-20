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    Смолов: «Наверное, я повзрослел»

    Форвард «Краснодара» Федор Смолов рассказал о том, как ему удалось получить звание лучшего футболиста РФПЛ в 2016 году.

    – Назовите три причины, по которым Федор Смолов превратился из просто талантливого и подающего большие надежды игрока в лучшего футболиста России и супербомбардира.

    – Не хочется много говорить о себе, но отмечу, что, наверное, я повзрослел… Я всегда в себя верил. Несомненно, мне очень помогла поддержка родителей, агентов, близких друзей. Ну и не могу не отметить команду «Краснодар», ее стиль игры и атмосферу, которые позволяют мне демонстрировать мои лучшие качества.

    – Виктория Лопырева назвала вас главным героем года в российском футболе. А кто главные герои футбольного 2016 года по вашей версии?

    – Виктория так часто появляется в футбольных СМИ, что я даже удивлен, почему она назвала кого-то, а не себя. А если серьезно, главными героями назвал бы «Ростов» и моих партнеров по команде.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2016 06:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -256

      balaton78 20 декабря 2016, 12:37

      Про Ростов все верно сказал :)

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 20 декабря 2016, 09:33

      Федя молодец, лишь бы не сдал резко как у наших бывает. Правда и чемпионат России не показатель

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 20 декабря 2016, 07:40

      главное, чтобы опять в детство не упал.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 20 декабря 2016, 07:32

      давно пора

      0
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 20 декабря 2016, 06:27

      И созрел)

      0
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