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    Эшли Коул об Аспиликуэте: «Он забрал мою позицию!»

    Экс-защитник лондонского «Челси» Эшли Коул лестно отозвался о нынешнем игроке обороны синих Сезаре Аспиликуэте .

    «Он забрал мою позицию! Я видел, как он тренируется, как играет один на один, как возвращается в свою зону. Когда он играет на правом фланге, его просто не остановить. К тому же сейчас его страхует Давид Луис. Сезар силен, быстр и не желает уступать — с такой позицией он далеко пойдет», — цитирует Коула The Sport Review.

    В течение восьми сезонов в «Челси» Коул побеждал в девяти турнирах, в том числе в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2016 01:24
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