Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Примера. «Атлетик» совершил камбэк в матче с «Сельтой» благодаря голам Адуриса и Сан Хосе

    Заключительная встреча 16-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Сельтой» завершилась волевой победой хозяев. После безголевой первой половины во втором тайме зрители увидели сразу три забитых мяча. На 54-й минуте нападающий гостей Яго Аспас открыл счет. На 82-й минуте пенальти реализовал ветеран испанского футбола Ариц Адурис, а на третьей добавленной минуте камбэк басков оформил вышедший на замену Микель Сан Хосе. На 80-й минуте вторую желтую карточку получил защитник гостей Факундо Ронкалья .

    Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

    Атлетик – Сельта – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Аспас, 54; 1:1 – Адурис, 82; 2:1 – Сан Хосе, 90+3.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.12.2016 01:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      ArMBoY_FunBarca 20 декабря 2016, 13:02

      Вы хоть знайте что значит "камбэк" ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 