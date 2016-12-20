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    Глушаков: «По первым тренировкам Промес был вообще ни о чем»

    Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о первом впечатлении об одноклубнике Квинси Промесе.

    «По первым тренировкам с Промесом я подумал: «Кого нам привезли»? Вообще ни о чем. Квинси бегал, желания много, пытался обыгрывать. Но ничего не получалось: терял, злился. Он ведь сразу чуть с Чельстремом не подрался. Я тогда травму получил, стоял в стороне. Тут вижу — Квинси опять ошибся, потом грубо сыграл, начал кричать на кого-то. К нему подошел Ким, говорит: «Эй, малыш, успокойся, ты в команде всего два дня, а уже открываешь рот», — сказал Глушаков.

    Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» за 10 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.12.2016 00:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 декабря 2016, 14:49

      Да ладно... В первых же матчах за Спартак уже было видно что у него отменный дрибблинг и большой потенциал...

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 20 декабря 2016, 07:19

      Пучеглазый , хватит нести чушь!

      0
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 20 декабря 2016, 07:19

      ..а оказался парень с яйцами :)

      1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 20 декабря 2016, 06:52

      не захотел что б его сожрала ромашка

      0
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 20 декабря 2016, 04:55

      Прям не лучше самого Глушакова?)

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 декабря 2016, 02:29

      Наверное правильнее будет был ничем, чем был не о чём...

      -3
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 20 декабря 2016, 00:55

      А оказался самцом

      2
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс > swot1205 20 декабря 2016, 01:58

      Улыбнуло,особенно интересно когда именно в нём признали самца,при каких обстоятельствах)

      2
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