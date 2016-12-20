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    «Сантос» рассматривает возможность покупки Рибери, Яя Туре и Тотти

    Бразильский «Сантос» может усилиться Франком Рибери, Яя Туре и Франческо Тотти. О трансферных планах рассказал главный тренер клуба Доривал Жуниор.

    «Я живу реальностью, но построение максимально сильной команды входит в компетенции главного тренера. Я рассматриваю данные трансферы как маркетинговый ход, который позитивно скажется на имидже игроков. Большое внимание привлекут трансферы Рибери и Туре. Тотти также входит в наши интересы», — сказал специалист.

    В минувшем сезоне «Сантос» занял второе место в чемпионате Бразилии, тем самым гарантировав участие в Кубке Либертадорес в 2017 году.

    Источник: Lancenet

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    20.12.2016 00:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25044

      bset 20 января 2017, 12:33

      Тотти в Китай. Хочет человек играть - дайте ему эту возможность

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 20 декабря 2016, 02:39

      ЕЩЁ ОДНА КОМАНДА ПЕНСИОНЕРОВ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 20 декабря 2016, 00:18

      Тотти уйет куда то из Ромы? ... да не бред какой то... он скорее карьеру закончит, чем в другой клуб перейдет

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