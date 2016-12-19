Клопп: «Милнер входит в пятерку лучших игроков, с которыми я работал»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку профессиональным качествам своего подопечного Джеймса Милнера.

«Не могу сказать ничего плохого о ком-либо из своих футболистов, но Милнер определенно входит в пятерку лучших игроков, с которыми я работал. Это идеальный профессионал. Я знаю Милли — он постоянно хочет играть. Возможно, именно это стало причиной его ухода из «Манчестер Сити», — заявил немец.

После 16-ти туров АПЛ полузащитник имеет на своем счету пять голов в 14-ти матчах.