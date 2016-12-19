Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ширер: «Санчес — нападающий, которого «Арсеналу» не хватало с 2007 года»

    Экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер отметил прогресс форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса.

    «Санчес — нападающий, которого «Арсеналу» так не хватало с 2007 года, когда ушел Анри. Санчес уже несколько лет играет на «Эмирейтс», но по-настоящему продуктивным он стал лишь сейчас. Играя на позиции форварда, он также позволяет Озилу показывать свою лучшую игру», — написал англичанин в своей колонке.

    На данный момент чилиец забил 12 голов в Премьер-лиге, что является вторым результатом после Диего Косты (13 мячей).

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.12.2016 21:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 