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    Вентура обсудит с Балотелли его возможное возвращение в сборную Италии

    Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура отметил, что намерен провести беседу с нападающим «Ниццы» Марио Балотелли на предмет его возвращения в состав национальной команды, под знамена которой игрок в последний раз призывался более двух лет назад.

    «С уверенностью могу сказать, что намерен провести беседу с Балотелли о его возможном вызове в национальную команду. Тем не менее, не могу гарантировать, что он его получит. Его футбольные качества не подлежат сомнению, однако есть и другие, которые могут вызвать вопросы.

    Все футболисты сборной Италии движутся в одном направлении и это определяет силу команды. Это касается каждого, не только Марио. Наш разговор не станет определяющим, когда я буду принимать решение о его приглашении в команду», – сказал Вентура.

    В нынешнем сезоне Балотелли записал в свой актив 10 голов в 13-ти матчах во всех турнирах.

    Источник: Football Italia

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    19.12.2016 18:51
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 21 декабря 2016, 09:56

      надо брать, хотя бы в запас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 19 декабря 2016, 19:59

      Правильные слова

      0
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