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    Черчесов: «В игре с Коста-Рикой сборная России дала болельщикам определенный повод для оптимизма»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что товарищеский матч с Коста-Рикой (3:4), несмотря на проигрыш, подарил болельщикам определенную надежду. По мнению специалиста, в этой игре можно было разглядеть контуры характера российской национальной команды.

    «Мы провели хороший, качественный сбор в Краснодаре. Целенаправленно готовились к одному конкретному матчу. Сборная Коста-Рики – очень хороший соперник, она дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2014, где уступила Голландии только в серии пенальти. Важно, что мы встречаемся с командами из разных географических зон, знакомимся с их манерой игры. По моему мнению, открытие стадиона «Краснодара» удалось, получился запоминающийся футбольный спектакль. Приятно, что мы первыми сыграли на такой великолепной арене. Нужно отдать дань уважения Сергею Галицкому, он сделал большое дело как для своего региона, так и для всего российского футбола. Президент ФК «Краснодар» хотел открыть стадион именно матчем сборной России, и это делает нам честь.

    Добиться положительного результата не вышло, но во время игры были моменты, в которых можно было разглядеть контуры характера команды. Конечно, всегда неприятно проигрывать в компенсированное время, но, думаю, мы дали болельщикам определенный повод для оптимизма. Команда забила три мяча, до последней минуты атаковала, могла завершить поединок со счетом 4:4. Также можно отметить, что в физическом плане в матче с Коста-Рикой мы выглядели лучше, чем в предыдущих играх. Это подтверждается и статическими данными. Так, по сравнению с контрольным матчем со сборной Турции, в этот раз команда сделала ровно на 200 технико-тактических действий больше», – сказал Черчесов.

    Источник: РФС

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    19.12.2016 16:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 21 декабря 2016, 18:36

      Как только не стыдно такое говорить. Оптимист хренов...

      0
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      Рейтинг: +34

      15426378s 21 декабря 2016, 12:59

      вот интересно, а что должен Черчесов говорить, все го.....о, тогда после такого сказанного Саламычу находится на посту сборной так скажем меньше часа.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 декабря 2016, 19:22

      Оптимизм? Ну да вся страна была в экстазе после поражения от Коста-Рики. Ну а после поражения от Катара оптимизм вырос до заоблачных высот!

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 19 декабря 2016, 19:18

      Еще один повод говорить о том что они мертвые

      1
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 19 декабря 2016, 18:49

      Да нет никакой игры.
      Оборона дырка от бублика, забивных напов тоже нет, их чуть прихватили и все. А опорника хорошего, чтоб выжигал либо как Денисов в лучшие годы как собака в центре цеплялся, тоже нет.-вот такой оптимизм.

      1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 19 декабря 2016, 18:34

      а что так во-время этот матч обсуждается??
      зато матч с Катаром дал повод для оптимизма болелам Катара

      0
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      Рейтинг: -2

      ЦСКА ЧЕМПИОН МОСКВА 19 декабря 2016, 18:28

      нет не дали повода

      -1
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      Рейтинг: +27

      Red_Green 1991 19 декабря 2016, 18:23

      Кажется мы со Станиславом Саламовичем смотрели разные матчи)))

      1
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 19 декабря 2016, 18:06

      Ты че блять с Бубновым сдружился, на 200 ТТД больше, игру им поставь чтоб на ЧМ опять в штаны не наложили.

      0
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 19 декабря 2016, 17:20

      Молодежь хочется увидеть!

      0
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