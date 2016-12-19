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    Промес отказался от переезда в Китай

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес ответил отказом на предложение о переходе в «Шанхай Шэньхуа». Китайцы уже контактировали с представителями Промеса на предмет его возможной покупки. Голландцу был предложен долгосрочный контракт с ежегодным окладом около 6 миллионов евро без учета бонусов и премиальных. Также китайский клуб был готов удовлетворить финансовые требования «Спартака» по трансферу полузащитника. Однако до предметных переговоров дело так и не дошло – Промес ответил твердым отказом.

    В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Промес провел 14 матчей, в которых забил шесть голов и столько же раз ассистировал партнерам.

    Источник: Известия

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    19.12.2016 08:06
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +183

      бочаров 19 декабря 2016, 17:55

      На бабло не повёлся только локоток свой кусает.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 декабря 2016, 15:22

      Не повёлся на бабло в отличие от Хулька!

      0
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      Рейтинг: +1496

      GM 19 декабря 2016, 13:18

      Молодой еще, успеет в Китае поиграть...

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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 19 декабря 2016, 12:36

      Ну че молодец, за 6 там делать нечего

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 19 декабря 2016, 12:35

      Молодец! Спартаковец!

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 19 декабря 2016, 12:14

      Китайцы думают за деньги все можно

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 19 декабря 2016, 12:09

      Всё правильно. Туда едут или доигрывать как в Катар или те кто не выдерживают конкуренцию, а бабла хотят много. Так что какой Китай, да и ещё в таком возрасте. Надо здесь и сейчас доказывать, а потом ехать за трофеями. А то в Китае то ничего и не разыгрывают, так что никаких ни индивидуальных, ни командных наград там особо не светит. А китайцы сейчас хотят всё скупить и отовсюду. Месси и Ибрагимович уже думают, а Промес сразу дал понять - не ждите.

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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 19 декабря 2016, 11:36

      Шанхай Шэхуа - вам ни хуа
      Примус разным коням с бомжами
      Ещё покажет своё ХУА

      1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 19 декабря 2016, 11:08

      туда потом, на пенсию

      1
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      Рейтинг: +27

      VSEzaSPARTAK 19 декабря 2016, 10:33

      Приходите позже!(лет так через 10-12)

      1
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