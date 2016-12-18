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    Ибрагимович не хочет подписывать контракт с китайским клубом, который предлагает ему зарплату в 120 миллионов в год

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не планирует покидать стан «красных дьяволов» в ближайшее время.

    По информации источника, в услугах 35-летнего шведа заинтересован один из китайских клубов, который предлагает игроку контракт с годовым окладом в 120 миллионов евро. Однако футболист не хочет принимать это предложение и намерен продлить соглашение с «МЮ».

    Напомним, действующий контракт Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета следующего года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «красных дьяволов» в АПЛ 16 матчей, в которых забил 11 голов.

    Источник: Daily Mail

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    18.12.2016 22:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 19 декабря 2016, 13:34

      На фиг нужно посылать этот Китай. Разбогатели на AliExpress.

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      Рейтинг: -242

      kauk 19 декабря 2016, 10:32

      правильно играй за мю а китай в опу

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