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    Лига 1. Дубль Балотелли принес «Ницце» победу над «Дижоном»

    В матче 18-го тура Лиги 1 «Ницца» на своем поле одержала победу над «Дижоном» – 2:1. Дублем в составе хозяев отметился Марио Балотелли.

    Таким образом, «Ницца» набрала 43 очка и укрепила лидерство в турнирной таблице. «Дижон» же продолжает находиться в зоне вылета.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур

    Ницца – Дижон – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Балотелли, 32 (с пенальти); 1:1 – Таварес, 37 (с пенальти); 2:1 – Балотелли, 50.

    Удаление: нет – Варро, 89.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2016 18:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 18 декабря 2016, 18:57

      БАЛОТЕЕЕЕЕЕЛЛИ! Сильный нападающий, надеюсь закончит заниматься ерундой, и покажет всем свой истинный уровень.

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