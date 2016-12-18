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    Китайский клуб готов платить Ибрагимовичу 120 миллионов в год

    Китайский клуб проявляет серьезный интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу. По информации источника, в Китае уверены, что покупка 35-летнего футболиста существенно увеличит популярность и рейтинги национального чемпионата.

    Сообщается, что одна из команд планирует предложить форварду контракт с окладом в 120 миллионов за сезон. Правительство Китая готово финансово поддержать приглашение шведа.

    Сам же Ибрагимович, который в нынешнем сезоне АПЛ забил 11 голов в 16 матчах, не намерен пока уходить из «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Daily Mail

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    18.12.2016 12:50
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 19 декабря 2016, 19:13

      Как бюджет целой области. Шизонутый капитализм.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 19 декабря 2016, 00:51

      вот это расценки!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 18 декабря 2016, 16:44

      скоро все пенсионеры будут в Китае играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1518

      Тазит 18 декабря 2016, 15:31

      Что Китай,что Россия... Народ в нищете а они халков и злаков за миллионы покупают...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 18 декабря 2016, 13:45

      Китайцы совсем сдурели)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 18 декабря 2016, 13:35

      И откуда у китайского клуба столько бабла?

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 18 декабря 2016, 13:32

      Почти всех пенсионеров знаменитых скупить пытаются

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      alexfor 18 декабря 2016, 13:23

      пипец, гребаные китайцы. покупают за деньги абсолютно всё...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      pntrz 18 декабря 2016, 13:16

      уйдет летом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 декабря 2016, 13:12

      это вообще нереальные деньги

      0
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