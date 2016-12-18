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    Касильяс: «К моменту моего ухода в «Реале» была не самая лучшая атмосфера»

    Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс рассказал о причинах своего ухода из мадридского клуба. Напомним, что сейчас испанец играет за «Порту».

    «В январе-феврале 2015 года я пришел к выводу, что мой период в «Реале» подошел к концу. К тому времени атмосфера в команде была не самой лучшей. Я думал над тем, какое решение должен принять.

    Я решил покинуть «Реал» и, как мне кажется, это был подходящий момент.

    К слову, я задумывался об уходе из «Реала» еще после победы в Лиге чемпионов в 2014 году», – сказал Касильяс.

    Источник: AS

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    18.12.2016 11:25
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