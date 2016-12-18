Щесны: «Между «Ромой» и «Ювентусом» на сегодняшний день есть серьезная пропасть»

Вратарь «Ромы» Войцех Щесны считает, что на сегодняшний день его команда заметно уступает «Ювентусу». Об этом он заявил после поражения от туринского клуба в матче Серии А. Напомним, что действующий чемпион страны обыграл «волков» со счетом 1:0.

«Мы выглядели в целом неплохо, особенно после гола «Ювентуса». Поражения в этом матче точно не заслуживали, но в любом случае показали не самую лучшую свою игру.

Между «Ромой» и «Ювентусом» на сегодняшний день есть серьезная пропасть. Сейчас наше положение стало еще более тяжелым.

Теперь мы должны сконцентрировать на следующей игре с «Кьево» и постараться постепенно сократить отрыв от лидера», – сказал поляк.