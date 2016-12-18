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    Моуринью: «25-летние форварды АПЛ могут только мечтать о том, что делает Ибрагимович в 35 лет»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью расхвалил игру форварда Златана Ибрагимовича, который отметился дублем в матче 17-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (2:0).

    «Я очень рад за Златана. Этому футболисту не нужно никому и ничего доказывать. То , что он принял решение завершить карьеру в Англии, в самом сложном чемпионате в мире, доказывает, что это супермен.

    В Англии любой 25-летний форвард может только мечтать о том, что вытворяет Ибрагимович в 35. Ему нужно немного отдохнуть. Впереди у нас небольшая передышка. Не только у Ибрагимовича, но и у всей команды», — сказал Моуринью.

    Источник: BBC

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    18.12.2016 09:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 декабря 2016, 13:20

      Коста угарает над тобой

      1
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 18 декабря 2016, 12:29

      Для меня Ибра один из лучших футболистов атаки! А может и самый лучший! Он везде и всем доказал, что он супер нап! Где бы он не играл (Италия, Испания, Швеция, Франция и т.д.) он везде забивал и был лидером! Ибра, Кристинка и Суарес - лучшие! Мессии отличный игрок, но в Барсе с такой полузащитой любой будет колотить голы, тому пример Неймар и Суарес.

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > Степашкин Вова 18 декабря 2016, 18:44

      Суарез в Ливерпуле доказал индивидуальное мастерство, а Мессии кроме барсы нигде не играл.

      2
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      Рейтинг: +22

      lokoman11111 18 декабря 2016, 12:21

      Ибра ибра ибра Апраузио Апраузио

      0
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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 18 декабря 2016, 12:15

      Без Ибры Псж тонет

      2
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 18 декабря 2016, 11:31

      ибра-супер

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 18 декабря 2016, 11:11

      его слова можно перефразировать: "Текущая позиция МЮ во многом заслуга Ибрагимовича" Тем печальнее смотреть на МЮ, который до 6 места тащит 35-летний игрок....

      2
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 18 декабря 2016, 11:04

      Красивые банки вчера забил, молдчик деда Ибра

      1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 18 декабря 2016, 10:45

      Ибра есть ибра, он забивает везде)

      1
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