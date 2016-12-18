Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Манчестер Сити» примет «Арсенал» в центральном матче 17-го тура АПЛ

    18 декабря в центральном матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле примет «Арсенал». «Горожане» на данный момент занимают четвертую строчку в турнирной таблице, в то время как «канониры» идут третьими.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.12.2016 18:24
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 18 декабря 2016, 18:30

      Арсенал нагни этих гавнюков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 18 декабря 2016, 11:41

      Будет очень хорошо если ничью в Манчестере зацепим, на большее реально никак не тянем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 18 декабря 2016, 09:57

      МС раскатает канониров

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 