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    Лев поставил Кросса на первое место в голосовании за «Золотой мяч-2016» по версии ФИФА

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поставил полузащитника национальной команды и «Реала» Тони Крооса на первое место в голосовании за «Золотой мяч-2016» по версии ФИФА. На вторую строчку специалист поставил Месута Озила, на третье – Мануэля Нойера.

    «Кроос безукоризненно играет на очень высоком уровне. В этом году он выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» и хорошо выступал за национальную команду. На него всегда можно положиться. Думаю, этого достаточно, чтобы проголосовать за него», – сказал Лев.

    Источник: Goal.com

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    17.12.2016 21:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 18 декабря 2016, 09:53

      зачем вообще голосовать тренерам они предвзято голосуют тупо за своих

      0
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      Рейтинг: +65

      Альви 17 декабря 2016, 21:46

      А Черчесов Братьев Березуцких и Акинфеева, никакой предвзятости

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