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    Терехин: «Для чемпионской гонки у «Спартака» скамеечка маловата»

    Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин выразил мнение, что «Спартаку» требуется усиление, чтобы продолжать борьбу за чемпионство в РФПЛ. Отметим, что на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

    – Объективно «Спартаку», дабы оставаться лидером, во втором круге нужно усиление? Или же их состав и так вполне неплох для этого?

    – Думаю, что усиление им нужно. Плюс сейчас они, наверное, ряд игроков освободят. Мы сейчас читаем о том, что Попов хочет уйти, Мельгарехо «Спартак» хочет продать. Команде нужны будут новые игроки. Сейчас пишут, что с какими-то ребятами из Европы идут переговоры – конечно же, «Спартаку» нужно еще брать игроков. Для чемпионской гонки у них скамеечка маловата. Им нужны люди.

    Источник: Rusfootball.info

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    17.12.2016 19:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 18 декабря 2016, 11:51

      после зимних праздников,скорее всего,будут какие-то конкретные приобретения-сейчас присматриваются...

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      Рейтинг: +33633

      oyabun 17 декабря 2016, 20:55

      Эта проблема далеко не новость для всех. Вопрос в том, будет ли она решена? По тому что мы сейчас с вами читаем в новостях, ничего пока у трансферного отдела Спартака не получается. То ли денег выделено мало то ли мало старания и профессионализма в переговорах с нашей стороны. Не знаю. Надеюсь еще не вечер

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