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    Олег Гусев сообщил, что покинул киевское «Динамо»

    Хавбек киевского «Динамо» Олег Гусев сообщил, что более не будет выступать в составе столичного клуба. Напомним, 33-летний футболист защищал цвета бело-голубых с 2003 года. В текущем cезоне полузащитник принял участие лишь в семи играх, отметившись одним голом.

    «Руководство «Динамо» сообщило мне, что наше сотрудничество подошло к концу. Так что теперь я свободный агент. Бутсы на гвоздь пока вешать не собираюсь. В начале года подписал соглашение о сотрудничестве с агентом Вадимом Шаблием, он сейчас и будет заниматься моим дальнейшим трудоустройством.

    Могу сказать однозначно, что в Украине для меня существует только один клуб – киевское «Динамо». Я с детства мечтал играть в этом клубе и счастлив, что моя мечта осуществилась. И однозначно, ни в каком другом украинском клубе я играть не буду», – сказал Гусев.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    17.12.2016 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      druga7 19 декабря 2016, 21:16

      Олег ты играл не в тех годах. Если бы в 97-99 то закончил бы ты в Реале.

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