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    Моуринью: «Не включить Ибрагимовича в состав почти невозможно»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча 17-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» поделился мнением о важности Златана Ибрагимовича для команды.

    «Его почти невозможно не включить в состав. Он феноменален и завтра будет играть снова, а потом получит недельный отдых. Я не удивлен его кондициями. Я знал, что он физически силен, однако 60 матчей он сыграть не может. Я должен предоставить ему отдых.

    Матч против «Арсенала» он пропустил из-за дисквалификации. Он оставался на скамейке в некоторых играх Лиги Европы, а также во встрече против «Нортхэмптона». Так что я опять найду возможность дать ему отдых. Но при нашей манере игры он нам нужен», – сказал Моуринью.

    Источник: Independent.co.uk

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    16.12.2016 23:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 17 декабря 2016, 10:52

      Моуринью: «Не включить Ибрагимовича в состав почти невозможно - он знает,где я живу»

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      Рейтинг: +32

      oreshko 17 декабря 2016, 00:01

      К сожалению, это правда в отношении сегодняшего МЮ. При всем уважении к парню.

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