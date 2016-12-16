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    Алексис Санчес: «Продление контракта зависит больше от клуба, чем от меня»

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес прокомментировал ситуацию с продлением контракта. По словам игрока, он готов остаться.

    «В действительности тут все зависит больше от клуба, чем от меня. Все зависит от того, хотят ли они проявить уверенность во мне.

    Я очень счастлив в клубе, мне здесь нравится, мне нравятся тренеры и штаб, нравится персонал, который нас обслуживает. Я благодарен каждому здесь. Я очень счастлив, так что все больше зависит от «Арсенала», – сказал Санчес.

    Нынешний контракт игрока с клубом истекает летом 2018 года. По новому соглашению Санчес хочет получать около 200 тысяч фунтов в неделю.

    Источник: ESPN

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    16.12.2016 23:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 17 декабря 2016, 17:23

      Этот парень того стОит чтобы ему платить хорошие бабки. Он приности результат.

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    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 17 декабря 2016, 06:46

      Думаю клуб посторается

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