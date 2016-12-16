Куман: «Пришло время «Эвертону» обыграть «Ливерпуль. В городе все говорят о матче»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился ожиданиям накануне матча 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля». «Эвертон» не побеждал в мерсисайдском дерби уже на протяжении 12 встреч.

«Конечно, это не обычный матч, но мое дело – готовить команду. В таких дерби присутствует эмоциональная составляющая, которую нужно контролировать – это самое важное.

Одна победа в 19 матчах – это плохо. Пришло время обыграть их.

Если прогуляться по Ливерпулю, то видно, что все говорят об игре. В таких условиях легко мотивировать футболистов.

Затем нужно спланировать тактику, справиться с эмоциями в игре и провести матч в полном составе», – сказал Куман.

Матч «Эвертон» – «Ливерпуль» состоится в понедельник, 19 декабря. Начало – в 23:00 по московскому времени.