Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Смолов уверен, что еще не реализовал свой потенциал

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов дал понять, что способен играть еще лучше. Форвард также отметил, что его команда способна пробиться по итогам сезона в Лигу чемпионов.

    – Считаете ли вы, что прибавили в мастерстве за уходящий год, и сколь велик ваш потенциал?

    – Считаю, что прибавил, но… потенциал еще точно есть!

    – Способен ли «Краснодар» по итогам текущего сезона не только вновь оказаться в еврокубковой зоне, но и попасть в Лигу чемпионов?

    – Считаю, что способен. Матчей впереди много, отставание отыгрываемо, – цитирует слова Смолова «Независимая спортивная газета».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2016 15:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 