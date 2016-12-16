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    Орлов хочет видеть в «Зените» нового центрального защитника и вратаря

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о трансферах «Зенита». По его словам, петербургскому клубу необходимо усилить центр обороны и вратарскую линию.

    – Слышали о возможном переходе в «Зенит» полузащитника «Аякса» Гуделя?

    – Такие разговоры ходят уже довольно давно – еще полгода назад они появились. Все зависит от воли тренера и руководства.

    – Вы говорили о необходимости покупки центрального защитника. Есть какие-то подвижки?

    – Я жду футболиста на эту позицию. Список потенциальных новичков наверняка есть. Но кто именно – это уже закрытая информация.

    – Вратарский вопрос будет решаться этой зимой?

    – Считаю, эту позицию тоже нужно усиливать. Сейчас или летом. Кандидатуры? Их не так много.

    – Беленов?

    – Не хочу называть ни одной фамилии, чтобы не стать яблоком раздора.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2016 15:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 декабря 2016, 18:13

      Даже не буду его оскорблять и так всем понятно, что он переменчив как ........... !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +825

      jet andy 16 декабря 2016, 17:23

      Центральный защитник хорошего уровня просто необходим. Вот только тяжело найти такого.

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 декабря 2016, 17:18

      Ну к Орлову то конечно прислушаются

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1390

      Taps 16 декабря 2016, 16:47

      Неизвестный телекомментатор Геннадий Орлов - шёл бы лесом ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 декабря 2016, 16:39

      "Орлов хочет видеть в «Зените» нового центрального защитника и вратаря",-
      Я много чего хочу! Но заголовки статей на бомбардире не соответствуют тексту! Замануха?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun 16 декабря 2016, 15:56

      Он же вот только недавно громко восклицал что Лодыгин ЛУЧШИЙ! и не надо его менять. Такая непоследовательность в собственных высказываниях очень не красит человека на склоне лет.

      9
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      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > oyabun 16 декабря 2016, 18:47

      Чем хорош склероз - все время узнаешь что-то новое...

      3
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