Смолов: «Хотел бы выиграть Лигу чемпионов в составе «Милана»

Смолов , поменьше читай российскую прессу и не слушай слов горе-экпертов и специалистов, а то сам начинаешь верить, что ты звезда и можешь заиграть в топ-клубе. Спустись с небес на землю.
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов назвал «Милан» своим любимым зарубежным клубом. По словам футболиста, он мечтает выиграть Лигу чемпионов в составе россонери.
– Любимая зарубежная команда – «Милан». Моя заветная мечта – выиграть Лигу чемпионов в составе «Милана»!
– Любимый зарубежный футболист?
– Златан Ибрагимович, – цитирует Смолова «Независимая спортивная газета».