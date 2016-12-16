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    Смолов: «Хотел бы выиграть Лигу чемпионов в составе «Милана»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов назвал «Милан» своим любимым зарубежным клубом. По словам футболиста, он мечтает выиграть Лигу чемпионов в составе россонери.

    – Любимая зарубежная команда – «Милан». Моя заветная мечта – выиграть Лигу чемпионов в составе «Милана»!

    – Любимый зарубежный футболист?

    – Златан Ибрагимович, – цитирует Смолова «Независимая спортивная газета».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2016 13:42
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 17 декабря 2016, 07:08

      Смолов , поменьше читай российскую прессу и не слушай слов горе-экпертов и специалистов, а то сам начинаешь верить, что ты звезда и можешь заиграть в топ-клубе. Спустись с небес на землю.

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 16 декабря 2016, 23:41

      Мечта, видимо, так и останется мечтой. По крайней мере, одна из двух

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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 16 декабря 2016, 22:28

      Недавно Боруссия была, теперь Милан, дальше Атлетико, потом Тотенхем какой-нибудь...

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      Рейтинг: +915

      спанчес > fon_der_tan 17 декабря 2016, 10:19

      барселона какая-нибудь

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      Рейтинг: +35

      Симбир 16 декабря 2016, 20:04

      С приходом Феди - "Милан" точно ждут успехи времён Гуллита, Ван Бастена и Райкаарда! Куда там Шеве и Кака.

      1
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 16 декабря 2016, 18:29

      хотя, мИЛАН НЕ сильнее Краснодара сейчас....))

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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 16 декабря 2016, 18:23

      Федор!не пыли!ты чё-нить на родине с Краснодаром выиграй сначала,стань ЗВЕЗДОЙ,а не звездюком....все данные есть...а то Милан подавай уже....ты ему нужен ваще?

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      Рейтинг: +281

      serhz 16 декабря 2016, 17:13

      Дайте ему успокоительное что-нибудь ! очередная среднероссийская звездулька подумала что он что то из себя представляет.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 декабря 2016, 16:54

      Ты даже не уровен нынешнего Милана...

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 16 декабря 2016, 16:53

      Аккуратней с высказываниями)) А то заберут в Милан с нынешним составом... )) Там не только Лигу Чемпионов не выиграть, там бы с Серией А справиться...

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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN > Сергей Свояк 16 декабря 2016, 18:27

      так у него с детства видимо осталось,что Милан-великий клуб..)).а может реально свои силы рассчитывает-ушёл же туда Хонда из цска...

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 16 декабря 2016, 14:31

      С нынешним Миланом, Смолову придётся играть до 40 лет)))

      -2
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