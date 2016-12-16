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    Смолов: «Есть четыре топ-чемпионата, из которых я готов рассматривать предложения»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о том, где бы он хотел продолжить карьеру. По словам футболиста, он согласен покинуть Россию только ради клуба из топ-чемпионата Европы.

    «На самом деле, есть четыре топ-чемпионата, из которых я готов рассматривать предложения. Италия, Германия, Испания и Англия», — приводит слова Смолова «Независимая спортивная газета».

    Футболист также отметил, что планирует заняться изучением иностранных языков.

    «Неплохо знаю английский, после Голландии плюс-минус понимал фламандский. Подумываю над изучением французского, ну и испанский бы пригодился», – сказал он.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2016 12:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 декабря 2016, 19:43

      Что то много разговоров по поводу Смолова, Парень уже чемпионаты выбирает )) Не рановато ?

      0
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 16 декабря 2016, 18:59

      Вот только Федя на лавку ты там сядеш,а потом вернёшся в Томь или Мордовию другие не возьмут,,,,

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 декабря 2016, 15:10

      Губа не дура у Смолова)))

      -1
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 16 декабря 2016, 13:33

      Из монолога понятно, что он готов рассмотреть то, чего пока нет.

      3
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      Рейтинг: +26

      pntrz 16 декабря 2016, 13:31

      останется в Краснодаре до конца дней своих

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 декабря 2016, 13:19

      А уверен ли господин Смолов, что он реально там кому-то нужен?

      2
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 16 декабря 2016, 13:04

      главное не лажануться

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 декабря 2016, 12:42

      Правильно,уходить надо только в эти чемпионаты и только туда где на него будут серьёзно рассчитывать.

      3
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