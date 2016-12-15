Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Моуринью: «Сказал Ибрагимовичу, что Англия не место для отдыха»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился размышлениями о выступлении нападающего Златана Ибрагимовича за английский клуб.

    «Я знал его характер – а в его возрасте нужно говорить о характере – личность, страсть к игре, качество. Я знал, что он сможет делать здесь то, что делает, ведь в нем много страсти.

    Я сказал ему, что Англия не место для отдыха. Если богатый парень с феноменальной карьерой хочет отдохнуть, то в Англию ему не надо ехать.

    Сюда едут, когда хотят оказаться в самой сложной лиге мира, проверить себя, доказать свои способности.

    Так что именно на этом было основано его решение о приходе сюда. Я счастлив, потому что дело не только в голах. Его голы, лидерские качества, мотивация – я счастлив», – сказал Моуринью.

    После перехода в «МЮ» Ибрагимович провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2016 23:09
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51

      shamil1111 16 декабря 2016, 10:34

      павлюченко тоже 35 а между ними пропасть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 16 декабря 2016, 07:54

      Великий игрок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 декабря 2016, 23:30

      Я не фанат ибры, но уважаю его все таки ему уже 35 лет, он профи с большой буквы! подкиньте эту инфу мамаеву и кокорину, пусть берут пример с него, а не шастают по кабакам, бухие да еще и под коксом!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 