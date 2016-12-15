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    «Барселона» объявила о продлении контракта с Луисом Суаресом, сумма выкупа – 200 миллионов

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в пятницу продлит контракт с клубом. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте каталонцев.

    «Барселона» сообщает, что достигла соглашения с Луисом Суаресом о продлении контракта игрока до 30 июня 2021 года.

    Сумма выкупа по новому договору составит 200 миллионов евро.

    Новый контракт будет подписан в пятницу, 16 декабря», – гласит объявление на сайте «Барселоны».

    Напомним, Суарес перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2014 году. С тех пор он провел за каталонцев 116 матчей, забил 97 голов и выиграл восемь трофеев.

    Источник: ФК «Барселона»

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    15.12.2016 20:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 15 декабря 2016, 22:45

      Крепостное право отменили в 1861 году. Как можно людей продать еще и официально

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 15 декабря 2016, 21:21

      пошел пиар...))) да пусть будет там..пох..если только америкоссов наказать...

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