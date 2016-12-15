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    Роналду считает, что видеоповторы не будут эффективны в футболе

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением относительно использования видеповторов в футболе. Напомним, система была применена в матче полуфинала КЧМ между мадридцами и «Америкой» (2:0).

    «Телевизионные технологии не будут работать в футболе», – сказал Роналду.

    Добавим, что португалец отличился в матче с «Америкой», причем его гол был засчитан после того, как рефери посредством повтора убедились в отсутствии офсайда.

    Ранее в матче КЧМ между «Атлетико Насьональ» и «Касима Антлерс» судья Виктор Кашшаи использовал видеоповтор для вынесения решения о пенальти.

    Источник: Goal.com

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    15.12.2016 19:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +571

      levon_man 16 декабря 2016, 02:49

      Ну да симулировать не сможешь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 15 декабря 2016, 20:20

      Не симулянту это говорить

      1
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