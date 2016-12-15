Моуринью: «Рохо играет чисто. Агрессия – в его натуре»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал манеру игры защитника Маркоса Рохо.

«Он играет феноменально, по-настоящему хорошо. Он играет чисто. Агрессия – в его натуре. Он аргентинец, он эмоционален, но очень чист.

Я не комментирую эпизод с Луизом и Феллаини, не комментирую эпизод с Роузом и Мхитаряном. Об этом я говорить не собираюсь», – сказал Моуринью.

В матче 16-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» Рохо совершил жесткий подкат против Вилфреда Захи и получил желтую карточку, что вызвало неудовольствие тренерского штаба и игроков соперников манкуниацев, требовавших удаления.