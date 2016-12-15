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    Чемпионшип. «Ньюкасл» вернул себе лидерство, обыграв «Уиган», и другие результаты

    В матче 21-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» со счетом 2:0 обыграл «Уиган». Авторами голов стали Мохамед Диаме и Кристиан Атсу.

    Таким образом, «Ньюкасл» набрал 46 баллов и опередил на одно очко «Брайтон», вернувшись на первое место.

    В других встречах тура «КПР» проиграл «Дерби», «Ноттингем» и «Престон» сыграли вничью.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 21-й тур

    Ноттингем – Престон – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Макинок, 45; 1:1 – Максвелл, 68 (в свои ворота), 77.

    КПР – Дерби – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Инс, 86.

    Уиган – Ньюкасл – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Диаме, 26; 0:2 – Атсу, 78.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2016 00:36
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